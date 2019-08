Cisco : acquisition d'un spécialiste de la retranscription

06/08/2019 | 16:09

Cisco a annoncé mardi qu'il comptait racheter Voicea, l'inventeur d'une application de retranscription de réunions, afin de se renforcer sur le marché des outils d'entreprise collaboratifs.



Voicea - une société non cotée en Bourse installée à Mountain View (Californie) - a développé une solution d'intelligence artificielle capable de prendre des notes et de retenir les moments importants d'une réunion.



Avec l'acquisition de Voicea, Cisco dit avoir l'intention de muscler sa gamme de vidéoconférence et de réunion en ligne Webex, en proposant un service de rédaction de comptes rendus basé à la fois sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance automatique vocale.



Plus de 130 millions de personnes utilisent chaque mois sa plateforme Webex.



Le montant de l'opération n'a pas été dévoilée.



