Cisco : consensus légèrement battu au 4e trimestre

15/08/2019 | 07:53

Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en croissance de 9% à 3,6 milliards de dollars au titre de son quatrième trimestre 2018-19, soit un BPA ajusté en hausse de 19% à 83 cents, battant d'un cent le consensus de marché.



Le géant des équipements de réseaux a réalisé des revenus en hausse de 5% à 13,4 milliards de dollars, dont une progression de 7% pour ceux de produits (+14% dans la sécurité), tandis que sa marge brute ajustée s'est améliorée de 2,3 points à 65,5%.



Pour le trimestre en cours, le groupe de San Jose (Californie) indique tabler sur un BPA ajusté compris entre 80 et 82 cents, et sur des revenus en croissance de 0 à 2% en par rapport à la même période de 2018-19.



