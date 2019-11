Cisco : nette baisse après les prévisions du T4

14/11/2019 | 16:16

Le titre Cisco s'affiche en baisse de -7% ce jeudi, alors que le groupe a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en croissance de 5% à 3,6 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2019-20, soit un BPA ajusté en hausse de 12% à 84 cents, battant de trois cent le consensus de marché.



Ce qui déplaît aux marchés ? Une baisse annoncée des revenus au quatrième trimestre.



'La société a annoncé hier soir prévoir une baisse de son chiffre d'affaires de 3 à 5% pour le trimestre en cours, un net ralentissement par rapport à la croissance de 4 à 5% qu'elle affichait pour 2019. Ces tendances plus lentes découlent de la guerre macro-commerciale, du Brexit, etc. Historiquement, la société a été très conservatrice lorsqu'elle a réduit ses attentes et les prévisions plus faibles ont été suivies de plusieurs trimestres de surperformance', commente Jefferies, qui reste à l'achat sur le titre.



Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 52 dollars sur le titre.



