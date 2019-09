Cisco : rachat de Voicea finalisé

09/09/2019 | 13:33

Cisco annonce avoir finalisé le rachat de Voicea, société californienne non cotée fournissant des solutions pour les transcriptions de réunions et la recherche voix, les termes financiers de la transaction n'étant pas précisés.



Le géant des réseaux prévoit d'améliorer son portefeuille Webex de conférence vidéo, de réunions en ligne et de produits webinaires, avec un service de transcription qui mélange l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale automatique.



