Cisco : va acquérir Duo Security

02/08/2018 | 14:49

Cisco annonce son intention d'acquérir Duo Security, société non cotée basée à Ann Arbor (Michigan) et présenté comme 'un fournisseur leader d'authentification multi-facteurs et de sécurité d'accès unifiée via le cloud'.



'Le solution de Duo Security vérifie l'identité des utilisateurs et l'état de leurs appareils avant de leur octroyer l'accès aux applications, aidant ainsi à prévenir des violations de cyber-sécurité', explique le géant des technologies de réseaux.



Cisco versera 2,35 milliards de dollars en numéraire dans le cadre de cette transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre de son exercice 2018-19, sous réserve des conditions et autorisations usuelles.



