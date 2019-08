Cisco : vers l'acquisition de CloudCherry

26/08/2019 | 14:53

Cisco a manifesté lundi l'intention d'acquérir CloudCherry, une société non cotée basée à Salt Lake City (Utah) qui s'est spécialisée dans la gestion de l'expérience client.



A partir de l'analyse prédictive, CloudCherry a mis au point une plateforme de collecte de commentaires en temps réel qui permet aux entreprises de suivre, mesurer et améliorer la prise en charge de leurs clients.



L'acquisition devrait être bouclée au cours des deux prochains mois, d'après Cisco.



