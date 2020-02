Cisco : BPA un peu supérieur aux attentes au 2e trimestre

13/02/2020 | 08:59

Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté stable à 3,3 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2019-20, soit un BPA ajusté en hausse de 5% à 77 cents, battant d'un cent le consensus de marché.



Le géant des équipements de réseaux a vu ses revenus reculer de 4% à 12 milliards de dollars, dont une progression de 5% pour les services mais une contraction de 6% pour les produits, grevés par les plateformes d'infrastructure et les applications (-8% chacun).



Cisco a déclaré un dividende trimestriel en hausse de 3% à 36 cents par action, à payer au mois d'avril, et indique viser pour le trimestre en cours un BPA ajusté entre 79 et 81 cents, ainsi que des revenus en baisse de 1,5% à 3,5%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.