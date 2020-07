Cisco Systems, Inc. : Les acheteurs reviennent

Données financières USD EUR CA 2020 49 236 M - 42 313 M Résultat net 2020 11 121 M - 9 558 M Tréso. nette 2020 13 111 M - 11 268 M PER 2020 18,1x Rendement 2020 2,97% Capitalisation 200 Mrd 200 Mrd 172 Mrd VE / CA 2019 VE / CA 2020 3,80x Nbr Employés 75 900 Flottant 100,0% Prochain événement sur CISCO SYSTEMS, INC. 12/08/20 Année 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 50,04 $ Dernier Cours de Cloture 47,41 $ Ecart / Objectif Haut 37,1% Ecart / Objectif Moyen 5,55% Ecart / Objectif Bas -13,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Charles H. Robbins Chairman & Chief Executive Officer Tiang Yew Tan Chief Operations Kelly A. Kramer Chief Financial Officer & Executive Vice President Chuck Churchill Director-IT Roderick C. McGeary Independent Director