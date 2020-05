CISCO : les profits dépassent le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cisco a publié hier soir des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin décembre de l’exercice fiscal 2020, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a reculé de 9% à 2,9 milliards de dollars, soit 65 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 79 cents, dépassant le consensus FactSet (71 cents). Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco s'est établi à 12 milliards, en recul de 8% sur un an. Le marché visait 11,9 milliards de dollars.Pour le quatrième trimestre, le groupe technologique américain vise un bénéfice par action ajusté compris entre 72 et 74 cents (consensus : 71 cents) et un chiffre d'affaires en repli de 8,5% à 11,5%. Ce dernier devrait ainsi ressortir entre 11,46 et 11,85 milliards de dollars. Wall Street anticipe 12,07 milliards de dollars.