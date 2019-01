CITIGROUP : Berenberg reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 80 dollars sur Citigroup. « Nous avons du mal à justifier la décote de 10% de Citi par rapport à sa valeur comptable étant donné que nous pensons que les rendements vont augmenter vers 12% », explique le bureau d’études.Tout en reconnaissant que les derniers résultats n'étaient pas parfaits - les revenus tirés du courtage Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), en particulier ayant entraîné une certaine faiblesse – il croit que l'accent mis par la banque sur les coûts peut soutenir une amélioration continue de la rentabilité.