CITIGROUP : fait mieux qu'attendu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citigroup a présenté des résultats meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre. Sur cette période, la banque américaine a engrangé un bénéfice net en progression de 12% à 4,6 milliards de dollars, soit 1,73 dollar par action. Il est ressorti au-dessus du consensus de 1,69 dollar. Ses résultats ont bénéficié de la réduction du taux d’imposition aux Etats-Unis, des dépenses (-1%) et du coût du crédit (-1%). Les revenus sont quasiment stables à 18,389 milliards de dollars alors que le marché visait 18,46 milliards.L'activité de courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC) a connu une croissance de 9% à 3,2 milliards de dollars et celle sur les actions de 1% à 792 millions de dollars.Mais la progression des profits s'explique principalement par la banque de détail, dont le bénéfice net a bondi de 34% à 1,57 milliard de dollars à la faveur notamment du repli de 13% du coût du crédit.