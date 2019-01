CITIGROUP : résultats trimestriels mitigés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Première banque américaine à présenter ses comptes du quatrième trimestre, Citigroup a dévoilé des profits meilleurs que prévu, mais des revenus décevants. Sur cette période, la banque américaine a engrangé un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars, soit 1,64 dollar par action, contre une perte de 18,9 milliards de dollars représentant 7,38 dollars par action, un an plus tôt en raison de la réforme fiscale. Cette dernière a encore eu cette année, un impact sur les bénéfices de la banque, mais positif et représentant 3 cents par action.Ses résultats ont bénéficié d'une baisse des dépenses (-4% à 9,89 milliards de dollars) supérieure à celle des revenus : -2% à 17,124 milliards de dollars. Ces derniers sont inférieurs au consensus FactSet s'élevant à 17,50 milliards de dollars.L'activité de courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC) a connu une chute 21% à 1,94 milliards de dollars tandis que celle sur les actions a vu ses revenus progresser de 18% à 668 millions de dollars.Dans la banque de détail, son bénéfice net, corrigé de l'impact de la réforme fiscale, a augmenté de 14% à 1,52 milliard de dollars.