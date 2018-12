Citi Private Bank : publie Outlook 2019

Citi Private Bank publie ses vues essentielles sur les marchés et thèmes d’investissement pour 2019 et au-delà

Citi Private Bank a publié aujourd’hui son rapport Outlook pour 2019. La publication semestrielle fournit des perspectives approfondies sur l’économie mondiale et les marchés financiers pour l’année à venir, et met en lumière les importants thèmes d’investissement pluriannuels pour les portefeuilles des clients.

Le rapport, intitulé « Safeguarding assets: Building stronger portfolios for more turbulent times », met en lumière deux développements mondiaux majeurs susceptibles d’affecter les portefeuilles en 2019. Le premier est le retour à une normalité d'avant-crise sur les marchés et le système monétaire mondiaux, le second est la poursuite du recul par rapport à la normalité aux niveaux de la politique et de la géopolitique.

Dans ce contexte, la Private Bank pense que l’expansion économique mondiale et le marché haussier sur les actifs à risque peut perdurer durant l’année 2019. Toutefois, du fait du stade avancé du cycle de resserrement monétaire aux États-Unis et de la poursuite de la volatilité des marchés, elle conseille vivement de bâtir des portefeuilles plus solides pour les périodes agitées en investissant dans des actifs plus résilients et en employant des stratégies qui redéfinissent les résultats de placement.

La Private Bank expose par ailleurs trois grands thèmes d'investissement qui, selon elle, sont susceptibles d’influencer les rendements des portefeuilles au cours des prochaines années. Parmi ceux-ci figurent : faire travailler l’argent dans des actifs produisant des revenus, sauvegarder les gains réalisés au cours des dernières années via diverses stratégies d’investissement et procéder à une diversification à l'échelle mondiale, mais aussi accroître l’exposition à l’essor de l’Asie, augmenter la longévité humaine et la révolution numérique.

En plus de ses thèmes, la Private Bank présente sa réflexion sur une approche qu’elle appelle Investing with Purpose (IwP - Investir dans un but). IwP vise à la fois à maintenir la qualité des portefeuilles et à servir l'intérêt général en procurant des avantages environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance.

« Nous pensons que 2019 sera une année complexe et plus volatile pour nos clients », a déclaré David Bailin, responsable mondial des investissements chez Citi Private Bank. « Nous exposons donc des étapes vitales dans Outlook 2019 pour contribuer à atténuer les risques et potentiellement améliorer les profils de rendement global. Ces étapes incluent le maintien d’une surveillance étroite de la politique monétaire américaine, en particulier ses effets sur la courbe des taux. Nous recommandons également de procéder à des allocations sur des pays et sociétés susceptibles de relever les défis auxquels le monde fait face aujourd’hui. »

Le rapport complet, une version résumée, de courtes vidéos et d’autres documents sont accessibles via le site Web de Citi Private Bank ici.

À propos de Citi Private Bank :

Citi Private Bank se consacre à servir les individus et familles mondains et fortunés, fournissant des services de banque privée personnalisés par-delà les frontières. Avec environ 390 milliards de dollars d’actifs sous gestion au niveau mondial, la franchise comprend 48 bureaux, desservant des clients dans 130 pays. Citi Private Bank aide ses clients à accroître et préserver leurs richesses, financer des actifs, faire davantage travailler leur argent, protéger leurs biens, préserver leurs héritages et répondre aux besoins des familles et des entreprises familiales. Le cabinet offre aux clients des produits et services couvrant les marchés de capitaux, les investissements gérés, la gestion de portefeuille, la planification fiduciaire et successorale, le financement des investissements, la banque et le financement d'avions, ainsi que les conseils et les financements dans les domaines de l’art et des sports.

À propos de Citi :

Citi, banque de premier plan mondial, revendique près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit pour les particuliers, des services bancaires d’investissement et pour les entreprises, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

