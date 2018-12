Citi : annonce un programme de partenariat international avec le Comité International Paralympique

Le partenariat permettra de sensibiliser le public sur le Mouvement paralympique, de soutenir les para-athlètes et de promouvoir des changements sociétaux visant à améliorer les perceptions du handicap

Le partenariat comprend 18 comités paralympiques nationaux

Citi a annoncé aujourd’hui qu’il a conclu un accord de partenariat avec le Comité international paralympique (CIP) pour être partenaire international jusqu’en 2020 et soutenir les comités paralympiques nationaux (CPN) dans 18 pays, alors qu’ils préparent les championnats paralympiques régionaux et internationaux, ainsi que les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo.

Citi va sponsoriser les 18 comités paralympiques nationaux (CPN) des pays suivants : Australie, Taipei chinois, Colombie, Costa Rica, Grande Bretagne, Hong Kong, Inde, Indonésie, Irlande, Malaisie, Mexique, Nigeria, Philippines, Pologne, Singapour, Afrique du Sud, Thaïlande et EAU.

Citi offrira ses services à ses clients par une présence locale dans chacune des 18 communautés de ces comités nationaux. Il communiquera avec les fans à travers des campagnes et promotions de marketing intégrés afin de susciter l’intérêt et la fierté nationale vis-à-vis des accomplissements extraordinaires des para-athlètes. Citi aide en outre à financer les besoins quotidiens de chaque CPN.

« Citi et le CIP font de parfaits partenaires, car ils partagent une forte passion à contribuer à la promotion d’une société plus diverse et plus inclusive », a déclaré le PDG de Citi Michael Corbat. « Ces athlètes ont su surmonter l’adversité et atteindre un niveau d’excellence sportive le plus élevé du monde. Leur force, leur persévérance et leur détermination les rendent particulièrement exceptionnels, alors nous souhaitons les soutenir tout au long de l’itinéraire qui les mènera jusqu’à la compétition mondiale. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Citi au CIP comme notre 3è partenaire international et de voir que le soutien de l’entreprise s’étend aux quatre continents des CPN et à un certain nombre de para-athlètes », a affirmé le président du CIP, Andrew Parsons. « Citi est impliqué dans le Mouvement paralympique depuis plus de six ans et nous espérons collaborer étroitement avec eux pour explorer diverses opportunités pouvant approfondir la sensibilisation sur la façon dont notre travail transforme la société et stimule l’inclusion sociale. »

La relation entre Citi et le Mouvement paralympique est née en 2012 lors de son parrainage des équipes olympique et paralympique des États-Unis. Pendant cette période, Citi a soutenu huit sportifs américains paralympiques qu'il a placés au centre de ses campagnes de marketing. L'entreprise a aussi soutenu des programmes de sports paralympiques américains et les a mis en exergue par des campagnes de publicité individuelles. En 2018, Citi était un sponsor du Championnat du monde de rugby fauteuil de la Fédération internationale rugby fauteuil en Australie, des Championnats d'Europe de natation handisport en Irlande, des Jeux paralympiques de l’Asie en Indonésie, et des Championnats ouverts des Amériques de dynamophilie à Bogota.

À propos de Citi

Citi, banque d'importance mondiale de premier plan, compte près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et aux investisseurs, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

Des informations complémentaires se trouvent sur : www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi

À propos du CIP

Le Comité International Paralympique (CIP) est l’instance dirigeante mondiale du Mouvement paralympique. Il coordonne l’organisation des Jeux paralympiques d’été et d’hiver et joue le rôle de Fédération internationale de 10 sports, pour lesquels il supervise et coordonne les championnats du monde et autres compétitions. La vision du CIP est de permettre aux athlètes paralympiques d’atteindre l’excellence sportive et d’inspirer le monde.

