Citi : publie ses priorités en matière de financement des entreprises pour 2019

Dans son Rapport annuel sur les priorités en matière de financement des entreprises publié aujourd'hui, Citi souligne les principaux problèmes auxquels sont confrontés les établissements financiers et les entreprises.

Dans ce rapport, Citi passe en revue les principaux thèmes que les dirigeants d’entreprise devraient prendre en compte en 2019, notamment:

Surfer sur la vague de l’incertitude économique

Réévaluer les possibilités de croissance interne et externe

Optimiser la puissance de feu du déploiement de capital

Élaborer un plan d’action pour faire face aux bouleversements technologiques

Poursuivre une politique de fusions-acquisitions créatrice de valeur malgré l’accroissement de l’incertitude réglementaire

Rééquilibrer le portefeuille de l’entreprise

Anticiper les risques de rachat

Se préparer aux vents contraires de la guerre commerciale

Réviser la stratégie à l'égard des marchés émergents en équilibrant croissance et risque

Veiller à la responsabilité de l'entreprise

"Les craintes d’un ralentissement de la croissance économique, le resserrement de la politique monétaire et les tensions liées aux relations commerciales, tous ces facteurs ont contribué à accroître la volatilité des marchés d’actions et du crédit en 2018. Dans cet environnement incertain, les entreprises devront réévaluer leurs programmes de déploiement de capitaux et leurs initiatives de croissance", a déclaré Ajay Khorana, responsable du Groupe stratégie et solutions financières chez Citi.

Le Groupe stratégie et solutions financières est l’équipe de conseillers financiers de la division Banque, Marchés de capitaux et Conseils de Citi. Il conseille les entreprises et les établissements financiers clients de Citi du monde entier sur toutes les questions liées au financement des entreprises, telles que l’évaluation, la structure du capital, les notations de crédit, la gestion des risques, la gestion des passifs, les distributions aux actionnaires et les stratégies d’acquisition et de financement. En partenariat avec les experts de Citi spécialisés par produit et par secteur, le Groupe conçoit des solutions innovantes pour aider les clients.

