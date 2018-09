Citigroup : La valeur du jour à Wall Street - CITIGROUP plus optimiste sur la rentabilité de ses fonds propres grâce à la réforme fiscale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citigroup gagne 2,15% à 70,92 dollars, son Directeur financier, John Gerspach, ayant relevé certains objectifs à l’occasion d’une conférence organisée par Barclays. Grâce à la baisse du taux d’imposition aux Etats-Unis, la banque vise désormais une rentabilité des capitaux propres tangibles de 12% en 2019 contre 10% auparavant et 13,5% en 2020, à comparer avec 11% précédemment. A long terme, cette rentabilité est anticipée entre 14% et 16%. Elle est par ailleurs sur la bonne voie pour atteindre 10,5% cette année.Grâce à la réforme fiscale, son taux d'imposition devrait tomber à moins de 25% en 2018 et moins de 24% en 2020 contre des précédentes estimations de 31% et 33%.Citigroup a aussi relevé de 300 millions de dollars, le portant à 2,8 milliards de dollars son plan d'économies à horizon 2020. Un tiers a pour l'instant été réalisé.