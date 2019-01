Citigroup: bond des bénéfices trimestriels

New York (awp/afp) - La banque américaine Citigroup a annoncé lundi des résultats trimestriels contrastés, marqués néanmoins par un bond de ses bénéfices sur fond de stagnation de ses revenus.

Le résultat net a progressé de 14% sur un an à 4,2 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) au quatrième trimestre 2018, soit un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 1,61 dollar, contre 1,55 dollar attendu en moyenne par les analystes, a indiqué dans un communiqué la banque, qui fait état d'un chiffre d'affaires en recul de 2,2% à 17,1 milliards. Les analystes anticipaient 17,59 milliards de dollars.

La troisième banque américaine explique avoir bénéficié essentiellement d'une réduction des coûts lors de cette période marquée par une forte volatilité sur les marchés financiers en raison des tensions commerciales sino-américaines et des craintes sur la politique monétaire aux Etats-Unis.

"Un quatrième trimestre volatil a affecté l'ensemble de nos activités sensibles, notamment le +Fixed income+", a insisté le PDG, Michael Corbat, cité dans le document.

Le +Fixed Income+ représente le courtage des produits financiers des matières premières, des obligations, des devises, une activité qui fut jusqu'à la crise financière la vache à lait des grandes banques.

Lors du trimestre écoulé, les recettes générées par cette activité ont chuté de 21,2%, entraînant dans leur sillage l'ensemble des activités spéculatives, dont les revenus ont fondu de 11,3% sur un an et de 31% comparé au troisième.

A Wall Street, le titre reculait de 0,35% vers 13H30 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance, les investisseurs s'étant préparés à cette contre-performance des traders, d'autant que Citigroup est une des banques les plus exposées au ralentissement des économies des pays émergents et au bras de fer entre Pékin et Washington en raison de l'étendue de ses activités internationales.

La banque, qui a lancé la saison des résultats trimestriels des grandes entreprises américaines, a choisi de faire des économies pour préserver ses bénéfices.

Ses dépenses opérationnelles et frais généraux ont ainsi diminué de 4% au quatrième trimestre, principalement via une baisse des salaires.

Son activité de banque de détail résiste par ailleurs aux incertitudes géopolitiques et économiques puisque la courbe des crédits à la consommation est restée dynamique.

Grâce aux consommateurs mexicains, le portefeuille de prêts a augmenté de 3% malgré la hausse des taux d'intérêts aux Etats-Unis, tandis que les dépôts ont progressé de 7%.

Sur l'ensemble de l'année 2018, Citigroup a dégagé un bénéfice net de 17,95 milliards de dollars, en hausse de 13,6%, pour un chiffre d'affaires de 72,85 milliards (+0,56%).

afp/al