Citigroup : consensus battu au 4e trimestre

14/01/2019 | 14:27

Les résultats du quatrième trimestre 2018 de Citigroup ont été marqués par un bénéfice net (hors impact de la réforme fiscale) en hausse de 14% à 4,2 milliards de dollars, soit un BPA de 1,61 dollar, supérieur de six cents au consensus.



Les revenus se sont tassés de 2% à 17,1 milliards de dollars, reflétant notamment de moindres revenus dans l'activité 'marchés à revenus fixes', mais le groupe a profité de diminutions du taux d'imposition effectif, des dépenses et du coût du crédit.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, la banque new-yorkaise a ainsi engrangé un bénéfice net ajusté en croissance de 14% à 18 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de près de 1% à 72,9 milliards.



