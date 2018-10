Citigroup : dépasse les attentes au 3e trimestre

12/10/2018 | 14:26

Les résultats du troisième trimestre de Citigroup ont été marqués par un bénéfice net en hausse de 12% à 4,6 milliards de dollars, soit un bénéfice par action (BPA) de 1,73 dollar, supérieur de six cents au consensus.



Cette progression traduit des diminutions du taux d'imposition effectif, ainsi que des dépenses et du coût du crédit, alors que les revenus de la banque sont restés stables à 18,4 milliards de dollars (+4% hors gains sur ventes et effets de changes).



'Nous sommes fermement sur la voie d'atteindre nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année, tout en continuant de procéder à des investissements ciblés qui financeront la croissance future', déclare le CEO Michael Corbat.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.