Citigroup Inc. : Des niveaux difficiles à franchir

Données financières (USD) CA 2019 73 855 M EBIT 2019 31 927 M Résultat net 2019 17 459 M Dette 2019 - Rendement 2019 2,59% PER 2019 9,53x PER 2020 8,72x Capi. / CA2019 2,18x Capi. / CA2020 2,15x Capitalisation 161 Mrd Prochain événement sur CITIGROUP INC. 04/12/19 Money20/20 China Conference Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 82,62 $ Dernier Cours de Cloture 73,91 $ Ecart / Objectif Haut 52,9% Ecart / Objectif Moyen 11,8% Ecart / Objectif Bas -29,6% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Michael Louis Corbat Chief Executive Officer & Director John C. Dugan Chairman Mark A. L. Mason Chief Financial Officer Anthony M. Santomero Independent Director Diana L. Taylor Independent Director