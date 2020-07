Citigroup : Berenberg reste à 'achat', relève sa cible

20/07/2020 | 15:09

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Citigroup avec un objectif de cours relevé de 50 à 65 dollars, dans une note consacrée aux principaux groupes bancaires américains après la publication de leurs résultats de deuxième trimestre.



'Les revenus en banque d'investissement (BI) se sont révélés exceptionnellement forts', souligne-t-il, mettant en avant une progression de 67% sur un an de l'ensemble des revenus BI des cinq plus grosses banques des Etats-Unis.



'De plus, ils se sont montrés plus élevés que pour tout trimestre depuis au moins 2008 et ont dépassé le précédent sommet de 15%', poursuit le broker, qui reste à 'conserver' sur Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley et à 'vente' sur JP Morgan Chase.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.