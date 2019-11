Citigroup : Credit Suisse relève son objectif de cours

26/11/2019 | 17:13

Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur Citigroup de 80 dollars à 83 dollars, affirmant que le niveau d'activité économique devrait stimuler l'activité des entreprises et des marchés de capitaux, ainsi que les crédits.



Le bureau d'analyses a établi une estimation de 9,65 dollars par action en 2021, une prévision reposant sur une croissance modérée mais positive du PIB mondial et sur une courbe de rendement stable, a déclaré le Credit Suisse dans une note de recherche. Les analystes confirment également leur conseil 'surperformance' sur la valeur.



Depuis le début de l'année, les résultats indiquent que le rendement du capital social tangible (ROTCE) a progressé, ce qui signifie que le potentiel du groupe n'est pas encore totalement intégré dans le cours de l'action, a déclaré Credit Suisse.



