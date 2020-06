CITI : son ratio CET1 déjà supérieur aux exigences de Fed

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a indiqué que la Fed l’avait notifié que son coussin de fonds propres de sécurité (Stress a indiqué que la Fed l’avait notifié que son coussin de fonds propres de sécurité (Stress Capital Buffer ou SCB) s’élevait à 2,5%, se traduisant en une exigence de ratio de fonds propres durs (CET1) d’un minimum de 10% à partir du 1er octobre. A fin mars, le ratio CET1 était de 11,2%." Nous continuerons à évaluer notre allocation capital prévue en fonction des conditions financières et macroéconomiques les plus récentes, mais nous pensons être bien placés pour continuer à soutenir nos clients et l'économie en général, tout en poursuivant les actions prévues. Les actions prévues comprennent des dividendes ordinaires de 0,51 dollar par action au troisième trimestre et au cours des quatre trimestres du cycle 2020 des stress tests (c'est-à-dire du quatrième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021), sous réserve des conditions financières et macroéconomiques les plus récentes" a déclaré le directeur général, Michael Corbat.