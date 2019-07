CITIGROUP : fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, la banque de détail en soutien des profits

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Première banque américaine à présenter ses comptes du deuxième trimestre, Citigroup a dévoilé une performance meilleure que prévu. Sur cette période, la banque américaine a engrangé un bénéfice net en progression de 7% à 4,8 milliards de dollars, soit 1,95 dollar par action. Hors plus-value liée à l'investissement dans Tradeweb (270 millions de dollars après impôts), le bénéfice par action est de 1,83 dollar par action. Ce dernier est supérieur au consensus Refinitiv de 1,80 dollar. Les profits ont bénéficié d’un effet de ciseau positif.Les revenus ont augmenté de 2% à 18,76 milliards de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 18,49 milliards de dollars. Les dépenses ont, elles, reculé de 2% à 10,50 milliards de dollars.Les pertes nettes sur les crédits ont bondi de 15% à 1,96 milliard de dollars.Dans la banque de détail, le bénéfice net a augmenté de 11% à 1,412 milliard de dollars.L'activité de courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), toujours très surveillée, a connu une progression de 8% à 3,32 milliards de dollars. Hors plus-value liée à l'investissement dans Tradewed, elle a reculé de 4%. Le courtage actions a vu ses revenus reculer de 9% à 790 millions de dollars.Au total, la division de banque de financement et d'investissement a affiché une hausse de 3% de son bénéfice net à 3,33 milliards de dollars.