CITIGROUP : les activités de banque de détail en perte au premier trimestre

Sans surprise, l'impact économique attendu du Covid-19 a contraint Citigroup à constituer d'importantes réserves afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits. En conséquence, le bénéfice net du premier trimestre a chuté de 46% à 2,52 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action. Ce repli trouve son origine dans le bond du coût du risque, passé en un an de 1,98 milliard à 7 milliards de dollars. S'agissant de ce dernier montant, 4,89 milliards de dollars ont été mis en réserve afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits lié à la pandémie de Coronavirus.Du fait de cette explosion du coût du risque, son activité de banque de détail a essuyé une perte nette de 754 millions de dollars contre un bénéfice de 1,32 milliard de dollars au premier trimestre 2019.Les revenus du groupe ont augmenté de 12% à 20,73 milliards de dollars.L'activité de courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), toujours très surveillée, a connu une croissance des revenus de 39% à 4,79 milliards de dollars. Le courtage actions a vu ses revenus bondir dans les mêmes proportions à 1,17 milliard de dollars