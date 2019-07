Citi : BPA meileur que prévu au 2e trimestre

15/07/2019 | 14:13

Citigroup publie au titre du deuxième trimestre 2018 un bénéfice net en hausse de près de 7% à 4,8 milliards de dollars, soit 1,95 dollar par action, un BPA dépassant de 15 cents l'estimation moyenne des analystes.



A près de 18,8 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe bancaire s'est accru de 2%, soutenu notamment par un gain avant impôt d'environ 350 millions de dollars sur l'investissement de Citi dans la plateforme de courtage électronique Tradeweb.



'Nous avons navigué avec succès dans un environnement incertain en mettant en oeuvre notre stratégie, et en faisant preuve de discipline dans nos dépenses, ainsi que dans la gestion du crédit et des risques', commente le directeur général Michael Corbat.



