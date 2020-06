Citi : Private Bank publie son rapport prévisionnel de la mi-2020, Investing in a New Economic Cycle

Citi Private Bank recommande des changements en profondeur dans les portefeuilles d'investissement de ses clients durant cette conjoncture sans précédent

Citi Private Bank publie ce jour son rapport prévisionnel de la mi-2020, intitulé Investing in a New Economic Cycle. Cette édition du rapport biannuel lance un appel en faveur de changements structurels dans les portefeuilles de ses clients, à l'heure où un nouveau cycle économique et boursier commence.

Citi Private Bank anticipe une relance économique plus rapide que bien d'autres. Le rapport souligne toutefois qu'il ne s'agit pas d'une reprise ordinaire, tout comme la crise du COVID n'est pas une récession ordinaire. De grandes disparités dans la croissance économique de divers pays semblent probables en raison des grandes disparités dans les efforts de relance entre les pays. Une exposition élevée aux échanges commerciaux et au tourisme est également un facteur pour devrait ralentir la reprise de certains pays.

"L'écosystème mondial des investissements a considérablement changé en raison de la pandémie", déclare David Bailin, responsable des investissements, Citi Private Bank. "Nous prévoyons une très vaste dispersion dans la reprise entre les régions, les industries et les pays, alors que la planète passe de la peur à la prospérité. L'impact de mesures de relance sans précédent sur les valorisations nous a également incité à revoir nos estimations de rendement des catégories d'actifs à long terme. Nous pensons que ces éléments nécessitent une nouvelle approche dans l'élaboration des portefeuilles."

Après la forte reprise des marchés depuis les reculs de mars, Citi Private Bank observe que les "coups de fusil" sont moins légion que dans les nouveaux cycles qui ont précédé. Cela étant, le rapport Mid-Year Outlook identifie de nombreux marchés et actifs présentant un potentiel supérieur de reprise. Parmi eux figurent les marchés émergents, les actions de petites capitalisations et de capitalisations intermédiaires, et certains secteurs "cycliques du COVID" (y compris les banques, l'immobilier et le détail traditionnel) qui ont été frappés de plein fouet et resteront plus longtemps sous le choc en raison de l'arrêt des activités causé par la pandémie.

En raison de la baisse substantielle des taux d'intérêt et de la politique de la Réserve fédérale américaine, Citi Private Bank préconise des changements en profondeur dans l'attribution d'actifs à long terme. Bon nombre d'obligations ne contribuent plus à diversifier les portefeuilles. Le rapport met plutôt en avant d'autres axes de diversification. Il rappelle aussi l'importance de faire travailler les excédents de trésorerie puis de conserver les investissements sur le long terme.

"Nous rencontrons de nombreux investisseurs qui disent avoir 'raté le train' après les gains rapidement engendrés sur les marchés depuis mars", déclare David Bailin. "Ils conservent donc leurs excédents de trésorerie, dans l'espoir d'une nouvelle opportunité d'investissement à des niveaux inférieurs. Le rapport Mid-Year Outlook 2020 met non seulement en lumière l'absurdité de cette approche attentiste, mais propose également diverses opportunités pour faire travailler les liquidités alors que ce nouveau cycle commence."

Parallèlement, Citi Private Bank réitère l'importance d'une exposition continue pour certains de ces thèmes d'investissement. Plusieurs des secteurs qui ont généré de meilleures performances durant la pandémie étaient ceux que la société avait recommandés en 2018 et 2019. Les secteurs en question ont trait aux "tendances incontournables", comme la disruption numérique, le basculement du pouvoir économique vers l'Asie, et la demande croissante en soins de santé pour les populations vieillissantes.

