Citigroup : bénéfice trimestriel en baisse de 73%

14/07/2020 | 14:32

Citigroup a annoncé mardi avoir dégagé un bénéfice de deuxième trimestre en baisse de 73% en raison de l'envolée de ses pertes de crédit, mais son produit net bancaire ressort en hausse sur la période.



La quatrième banque des Etats-Unis en termes d'actifs a dégagé entre les mois d'avril et de juin un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, ou 50 cents par action, à comparer avec un profit de 4,8 milliards (1,95 dollar par titre) il y a un an.



Les analystes anticipaient de leur côté un bénéfice de l'ordre de 30 cents par action.



A 19,8 milliards de dollars, le produit net bancaire a progressé de 5% par rapport à l'an dernier, le groupe ayant bénéficié de ses activités sur les marchés obligataires et de son métier de banque d'investissement.



Citi ne doit la baisse de son bénéfice trimestriel qu'à l'envolée de ses provisions sur créances douteuses liée à la crise économique engendrée par le nouveau coronavirus.



A la fin du trimestre, Citigroup estimait la provision cumulative pour les pertes sur prêts à quelque 26,4 milliards dollars, soit près de 4% du montant total de l'encours des prêts accordés, contre seulement 12,5 milliards, ou 1,8% du total de ses prêts, à la même période de l'an dernier.



