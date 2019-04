Citigroup : consensus manqué au 1er trimestre

15/04/2019 | 14:37

Citigroup publie au titre des trois premiers mois de l'année un bénéfice net ajusté en hausse de 2% à 4,71 milliards de dollars, soit 1,87 dollar par action, BPA manquant de trois cents l'estimation moyenne des analystes.



A 18,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe bancaire s'est tassé de 2%, grevé notamment par une baisse de revenus dans l'activité marchés actions et par des pertes découlant de l'évaluation à la valeur de marché sur des couvertures de prêts.



Cette baisse de revenus, ainsi qu'un coût du crédit plus élevé, ont toutefois été plus que compensés par une réduction des dépenses et un moindre taux d'imposition effectif, permettant la légère hausse des profits.



