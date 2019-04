Citigroup: le numéro 2 s'en va sous pression d'un fonds activiste

New York (awp/afp) - La banque américaine Citigroup, sous la pression d'un fonds activiste, a procédé jeudi à un remaniement de son équipe dirigeante avec le départ du numéro 2, selon un document interne consulté par l'AFP.

Jamie Forese, président de l'établissement, autrement dit le numéro 2 officieux, s'en va, écrit dans le document Michael Corbat, le PDG. M. Forese a passé 34 ans chez Citigroup et était le patron du département de banque d'investissement (fusions-acquisitions, conseils aux entreprises ...) depuis huit ans.

Il sera remplacé par Paco Ybarra, son adjoint et responsable de la division des marchés et produits financiers.

Francisco Aristeguieta, le patron de Citigroup en Asie-Pacifique, quittera pour sa part la société le 19 avril pour "une opportunité à l'extérieur", mais toujours dans le secteur financier, indique M. Corbat.

La région Asie-Pacifique est sous le feu des critiques après une perte de 180 millions de dollars due à un prêt accordé à un hedge-fund asiatique sur des paris liés au marché des changes.

Carey Lathrop, en charge des opérations de la banque de détail de Citigroup, Citibank N.A, et Andy Morton, deviennent les patrons des marchés financiers.

Ces changements, les plus importants effectués par Citigroup depuis de nombreuses années, interviennent au moment où l'établissement est sous la pression du fonds activiste ValueAct Capital pour améliorer sa rentabilité. Le fonds basé à San Francisco détient environ 1,3% du capital de Citigroup, ce qui en fait un des plus gros actionnaires.

"S'il est clair que l'expérience et les conseils de ceux qui s'en vont ou changent de poste vont nous manquer, je suis persuadé que le changement est sain et crée de nouvelles opportunités pour notre firme et nos salariés et actionnaires", explique Michael Corbat.

Citigroup doit publier ses résultats du premier trimestre lundi et tient mardi son assemblée générale annuelle, au cours de laquelle des actionnaires devraient sans doute interpeller la direction sur les bénéfices de la banque et ses actions en Asie-Pacifique.

A Wall Street, le titre gagnait 0,89% à 66,10 dollars vers 14H45 GMT.

