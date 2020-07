Bourses asiatiques: Hong Kong a bondi malgré la loi sécuritaire

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses asiatiques ont grimpé jeudi, surtout les places chinoises et en particulier Hong Kong, faisant fi des inquiétudes internationales et des tensions sino-américaines engendrées par l'adoption par Pékin d'une loi sécuritaire pour l'ex-colonie britannique.

La Bourse de Hong Kong, qui était fermée la veille, a bondi de 2,85% à 25.124,19 points, dopée par son puissant secteur immobilier, faisant le pari que la nouvelle loi ramènera la stabilité dans la métropole financière, marquée l'an dernier par des manifestations pro-démocratie ayant parfois dégénéré.

Par ailleurs, selon l'agence Bloomberg, des flux de capitaux massifs de Chine continentale ont abreuvé jeudi la Bourse de Hong Kong.

Les menaces de nouvelles représailles de Washington contre Pékin après le vote de cette loi controversée n'ont pas fait trembler non plus les marchés de Chine continentale: Shanghai a gagné 2,13% à 3.090,57 points et Shenzhen 1,25% à 2.016,05 points.

Les investisseurs en Chine ont été bien plus sensibles aux nouveaux sommets atteints la veille par le Nasdaq, l'indice à forte coloration technologique de la Bourse de New York.

Ils ont aussi apprécié le vif redressement de l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis, un nouveau signe de la reprise économique américaine, malgré la pandémie qui continue de faire rage dans le Sud et l'Ouest du pays.

La Bourse de Tokyo a été nettement plus prudente: l'indice vedette Nikkei a progressé de 0,11% seulement à 22.145,96 points, et l'indice élargi de 0,27% à 1.542,76 points.

Plus de 100 nouveaux cas quotidiens de coronavirus ont été recensés à Tokyo, un nouveau record depuis début mai et un quasi-doublement par rapport aux bilans quotidiens de ces derniers jours.

Du côté des valeurs

FUJIFILM: le titre de Fujifilm a gagné 0,17% à 4.629 yens à Tokyo. Le groupe nippon a annoncé la veille la cession des droits mondiaux (hors Japon, Chine et Russie) de son médicament Avigan, qui fait l'objet d'études cliniques pour tester son efficacité face au coronavirus.

Fujifilm a cédé ces droits au groupe indien Dr. Reddy's ainsi qu'à un distributeur de produits de santé basé à Dubaï, GRA, pour un montant non divulgué.

HITACHI S'EMPARE DES RÉSEAUX D'ABB: Hitachi a reculé de 0,81% à 3.325 yens. Le conglomérat japonais a finalisé la veille le rachat de 80% de l'activité réseaux électriques du suisse ABB pour environ 6,9 milliards de dollars, achevant ainsi une transaction annoncée fin 2018. Hitachi envisage de racheter les 20% restants après 2023.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait face au dollar vers 09H00 GMT: un dollar valait 107,34 yens contre 107,47 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait en revanche face à l'euro, lequel s'échangeait pour 121,29 yens contre 120,92 yens la veille.

L'euro s'appréciait aussi nettement par rapport au dollar, à raison d'un euro pour 1,1296 dollar contre 1,1251 dollar mercredi.

Le marché du pétrole est resté bien orienté jeudi en Asie, après avoir déjà progressé la veille grâce au reflux massif et plus important que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis.

A 08H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI avançait de 0,65% à 40,08 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,64% à 42,3 dollars.

afp/al