Tokyo ouvre en légère baisse

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo se montrait hésitante jeudi en matinée, présageant une nouvelle séance en dents de scie, prise entre doutes et espoirs quant à l'atteinte d'un pic prochain de la pandémie mondiale de coronavirus.

L'indice vedette Nikkei se repliait légèrement de 0,25% à 19.304,15 points vers 01H15 GMT, tandis que l'indice élargi Topix reculait de 0,72% à 1.415,16 points.

Mercredi Wall Street avait de nouveau joué aux montagnes russes avant de clôturer en nette hausse.

Les Etats-Unis ont pourtant enregistré mercredi un nouveau record quotidien de morts liés au virus, selon le décompte de référence de l'université Johns Hopkins, et le pic de la pandémie se fait aussi toujours attendre en Europe.

Au Japon plus spécifiquement, les investisseurs étaient aussi partagés entre l'optimisme lié au plan massif de soutien à l'économie adopté mardi par le gouvernement et les craintes des répercussions sur l'activité de l'état d'urgence déclaré pour sept régions du pays, dont Tokyo et Osaka.

Du côté des valeurs

Les secteurs des télécoms, de l'industrie et de l'énergie étaient dans le vert en matinée sur le Nikkei, tandis que les fournisseurs d'électricité et de gaz, les valeurs bancaires et la santé étaient dans le rouge.

FAST RETAILING, JOUR J: le titre Fast Retailing (Uniqlo) reculait de 1,61% à 45.670 yens. Le géant japonais de l'habillement, dont les ventes ont sévèrement souffert depuis le début de la crise sanitaire, doit livrer jeudi ses résultats semestriels 2019/20 après la clôture de Tokyo.

Les résultats annuels du numéro un nippon des supérettes de proximité Seven & i Holdings (-0,87% à 3.513 yens) sont également attendus jeudi.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen reculait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 108,96 yens vers 01H15 GMT contre 108,83 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise refluait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 118,39 yens contre 118,17 yens la veille.

La monnaie européenne reprenait quelques couleurs face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0866 dollar contre 1,0858 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché pétrolier poursuivait sa hausse en matinée en Asie, dans l'attente d'une réunion prévue ce jeudi entre les pays producteurs, avec l'espoir d'une halte dans la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Vers 01H15 GMT le prix du baril de brut américain WTI s'appréciait de 4,5% à 26,22 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,59% à 33,69 dollars.

