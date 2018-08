CLARANOVA : Invest Securities reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 1,08 euro sur Claranova après l’annonce des ventes annuelles. En dépit d’une contribution de PlanetArt est en retrait par rapport à ses attentes en raison d’un impact des changes plus importants qu’anticipé, le bureau d’études a laissé ses estimations annuelles inchangées, avec un retour attendu à la profitabilité du groupe.