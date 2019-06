Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Claranova a approuvé l’ensemble des résolutions proposées, à savoir le passage au statut de Société européenne et le regroupement d’actions (10 actions anciennes pour 1 action nouvelle). Elles ont été adoptées à l’unanimité des droits de vote présents et représentés.Pierre Cesarini, PDG du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce, a déclaré : " L'adoption de ces résolutions est une étape structurante pour l'avenir de notre groupe. Le statut de Société européenne va nous permettre d'afficher clairement notre ambition mondiale et le regroupement d'actions devrait contribuer à réduire la volatilité du titre tout en améliorant sa perception par les investisseurs internationaux. Je tiens sincèrement à remercier l'ensemble de nos actionnaires pour leur mobilisation, leur confiance et leur soutien. "