CLARANOVA : lance ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks aux Pays-Bas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Claranova poursuit le déploiement de ses activités avec le lancement aux Pays-Bas de ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks. PlanetArt continue ainsi son déploiement en Europe où ses solutions rencontrent déjà un large succès au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Irlande. Ce nouveau pays contribuera dès cette année à la croissance de l'activité de PlanetArt qui enregistrait sur juillet à septembre 2018 une progression de 45 % de son chiffre d'affaires en dépassant les 30 millions d'euros.Par ailleurs, en Inde, où l'impression de photos via son smartphone est un concept très novateur, FreePrints enregistre un démarrage prometteur avec déjà plus de 500 000 téléchargements depuis fin septembre avec des investissements marketing très mesurés.Fort de ces nouvelles implantations et du succès du lancement de FreePrints Photo Tiles, Claranova confirme sa dynamique de croissance et anticipe une nouvelle progression de son activité sur le 1er semestre 2018/2019.