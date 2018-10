CLARANOVA : nette amélioration des comptes annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au titre de l'exercice 2017/2018, clos fin juin, Claranova a enregistré une perte nette, part du groupe, de 7,9 millions d’euros contre -11 millions d’euros un an auparavant. Le résultat opérationnel courant normalisé du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce est positif à hauteur de 3,9 millions d’euros, en hausse de 8,9 millions d’euros. La marge opérationnelle courante est passée de -3,8 % à +2,4 % du chiffre d’affaires.Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 161,5 millions d'euros, en progression de 24%. A taux de change constants, l'activité est en hausse de 32%.Les flux de trésorerie d'exploitation deviennent positifs sur la période en passant de -0,4 million d'euros à +5,2 millions d'euros. Ainsi, au 30 juin 2018, la trésorerie du groupe s'élève à 65,7 millions d'euros, en particulier suite à l'émission d'Ornane en juin 2018, pour un endettement financier de 28,2 millions d'euros. Cette situation démontre une amélioration de l'excédent de trésorerie qui atteint 37,5 millions d'euros au 30 juin 2018 contre 16 millions d'euros un an plus tôt.Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, a déclaré : " Depuis la réinvention d'Avanquest il y a 4 ans, et un an après la naissance de Claranova, cet exercice marque un tournant stratégique pour le groupe qui confirme son retour à la profitabilité et démontre sa capacité à générer des flux de trésorerie positifs, tout en maintenant une très belle progression de son chiffre d'affaires. Les investissements effectués dans chacune de nos divisions ces dernières années portent leurs fruits et nous donnent encore de solides perspectives de développement. "" Fort d'une capacité de financement de plus de 65 millions d'euros, Claranova dispose d'atouts solides pour poursuivre sa croissance et continuer à améliorer sa rentabilité," a-t-il ajouté.