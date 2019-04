CLARANOVA : projet de transformation en Société Européenne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le prolongement du Conseil d'Administration s'étant tenu le 26 mars 2019 et du communiqué de presse publié le 27 mars 2019, Claranova confirme avoir pris la décision de proposer aux actionnaires la transformation de Claranova en société européenne, et a entrepris des premières étapes en vue de la constitution et la consultation du groupe spécial de négociation (GSN) sur l'implication des salariés au sein de la société, et la signature d'un projet de transformation qui sera publié conformément aux dispositions légales.Ce nouveau statut, reconnu dans tous les pays de l'Union Européenne et déjà adopté par de nombreux groupes de taille importante, reflèterait davantage la réalité du groupe Claranova avec un fort ancrage européen et international où il réalise la majorité de son chiffre d'affaires, et renforcerait son image internationale et son attractivité auprès de l'ensemble des parties prenantes.La transformation n'affectera pas les droits des actionnaires ni des salariés.Le projet de transformation sera soumis à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Claranova qui devrait se tenir durant l'été 2019, après achèvement de la consultation du GSN.