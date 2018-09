Claranova : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance -Jeudi 13 septembre 2018 Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+9,65% à 0,98 euro)Sprint, Ingram Micro, et myDevices (Claranova) ont annoncé leur collaboration pour fournir des solutions IoT (Internet des objets) clef en main à un large éventail d'entreprises. Les revendeurs nord-américains d'Ingram Micro auront désormais la possibilité de proposer à leurs clients des secteurs du médical, de l'hôtellerie, de l'alimentaire, de la distribution, de l'éducation et publics un essai gratuit de 30 jours des solutions de surveillance à distance de suivi de la température/de l'humidité et la gestion des bâtiments.