Claranova : confirme vouloir devenir une société européenne

05/04/2019 | 18:19

Le groupe Claranova confirme avoir pris la décision de proposer aux actionnaires sa transformation en société européenne.



'[Le groupe] a entrepris des premières étapes en vue de la constitution et la consultation du groupe spécial de négociation (GSN) sur l'implication des salariés au sein de la société, et la signature d'un projet de transformation qui sera publié conformément aux dispositions légales', explique Claranova.



Ce projet de transformation, qui 'reflèterait davantage la réalité du groupe Claranova avec un fort ancrage européen et international où il réalise la majorité de son chiffre d'affaires', sera soumis à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Claranova qui devrait se tenir durant l'été 2019.





