Claranova : le chiffre d'affaires annuel en hausse

Claranova a fait état ce mercredi soir d'un chiffre d'affaires de 161,5 millions d'euros au titre de son exercice 2017/2018, soit une progression de 24% sur un an en données publiées et de 32% à taux de change constant.



PlanetArt a contribué à hauteur de 122 millions d'euros à ce chiffre d'affaires annuel (+47% à tcc), MyDevices de 3,7 millions (+43% à tcc) et Avanquest de 35,8 millions (-3% à tcc).



'Cette performance est portée par un excellent quatrième trimestre, marqué par une progression des revenus supérieure à la tendance annuelle déjà fortement haussière. Le Groupe confirme ainsi la pertinence de son modèle économique et accélère sa dynamique de croissance sur ce trimestre. Cette tendance positive devrait se renforcer sur les prochains mois avec l'intégration au 1er juillet 2018 des acquisitions canadiennes de la division Avanquest', indique le groupe.





