Claranova : myDevices s'allie à Alibaba Cloud pour l'IoT

12/09/2018 | 11:33

Claranova bondit de 6,4% après l'annonce par son activité myDevices de la mise à disposition de solutions IoT (Internet des Objets) clef en main en Chine en partenariat avec la division IoT d'Alibaba Cloud, branche du géant du commerce en ligne Alibaba.



Cet accord permettra aux partenaires existants et à venir d'Alibaba Cloud d'intégrer leur équipements à la liste toujours croissante d'objets connectés et de passerelles compatibles avec la technologie myDevices.



Les solutions seront dédiées au suivi des actifs importants des petites entreprises aux grands groupes opérant dans de multiples secteurs d'activités et sur les marchés verticaux de la réfrigération commerciale et de la gestion des bâtiments.



