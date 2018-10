Claranova : retour à la rentabilité opérationnelle

02/10/2018 | 18:05

Dévoilés ce mardi après Bourse, les comptes de l'exercice 2017-2018 de Claranova sont marqués par un retour à la rentabilité opérationnelle, puisque le résultat opérationnel courant normalisé passe de -5 millions en 2016/2017 à +3,9 millions d'euros pour cet exercice.



Le résultat net part du groupe s'améliore également, passant de -11 millions à -7,9 millions d'euros, tout comme la marge qui passe de -3,8% à +2,4% du CA, tandis que sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires s'est élevé à 161,5 millions d'euros, contre 130,2 millions au terme de l'exercice 2015/2016.



'Retraités des charges liées aux paiements fondés sur des actions (pour 7,1 ME), le ROC se serait inscrit à +3,4 ME et le résultat net Part du Groupe serait proche de l'équilibre, à -0,8 ME', précise Claranova.



Sur le plan de la structure financière, Claranova a par ailleurs vu sa trésorerie nette augmenter de 48,6 millions d'euros à 65,7 millions au 30 juin.



'Cet exercice marque un tournant stratégique pour le Groupe qui confirme son retour à la profitabilité et démontre sa capacité à générer des flux de trésorerie positifs, tout en maintenant une très belle progression de son chiffre d'affaires. Les investissements effectués dans chacune de nos divisions ces dernières années portent leurs fruits et nous donnent encore de solides perspectives de développement', commente Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova.





