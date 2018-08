Claranova : Invest Securities toujours positif sur le dossier

09/08/2018 | 11:24

Invest Securities salue la 'forte croissance' de Claranova au terme de son exercice 2017/2018. Toujours acheteurs sur le dossier, les analystes confirment à l'occasion leur objectif de cours de 1,08 euro.



L'ex-Avanquest et spécialiste de l'Internet mobile et des objets a enregistré une forte croissance de ses ventes en 2017/2018 : + 32%, hors changes, à 161 millions d'euros.



Certes, 'malgré un bon T4, la contribution de PlanetArt est en retrait par rapport à notre attente en raison d'un impact change (euro/dollar) plus fort qu'anticipé et de moindres investissements marketing', explique une note.



'Toutefois, l'impact sur nos attentes de résultats devrait être limité, nous conduisant à laisser nos estimations 2017/2018 inchangées avec un retour à la profitabilité du groupe attendu sur cet exercice. Au-delà, les voyants sont au vert pour les 3 divisions laissant augurer d'une forte croissance profitable pour chacune d'entre elles', termine Invest Securities.









