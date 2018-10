Claranova : Portzamparc abaisse son conseil

03/10/2018 | 11:17

Les analystes de Portzamparc ne conseillent plus de renforcer la ligne Claranova, mais désormais de la conserver après des comptes annuels 2017/2018 'légèrement inférieurs' à leurs attentes. L'objectif de cours est certes ajusté de 0,91 à 1,05 euro, mais n'offre pas de potentiel de hausse.



Certes, constate le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, la perte nette part du groupe a été réduite de 11 à 7,9 millions d'euros, mais ils visaient - 3,4 millions d'euros. Leurs attentes ont donc été déçues, notamment en raison de 'de nouveaux paiements en actions'.



Désormais, ajoutent-ils, 'le newsflow devrait être favorable avec la poursuite d'une forte croissance et le retour à une rentabilité significative dès le 1er semestre 2018/2019', Portzamparc attendant un résultat net part du groupe de plus de 15 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice. Reste l'incertitude sur la croissance de myDevices, et enfin la forte hausse du titre (+ 103% en un an), ce qui entraîne la dégradation du conseil.





