Claranova : Portzamparc passe à l'achat

08/11/2018 | 09:36

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' de la Bourse de Paris, se montre plus offensif sur l'action Claranova : de 'conserver', son conseil sur la valeur est passé à l'achat, l'objectif de cours étant symboliquement relevé d'un centime, à 1,06 euro. Ce qui présage d'un potentiel de hausse de 20%.



Les analystes saluent la forte croissance du spécialiste de l'Internet mobile pour son 1er trimestre 2018/2019 : + 48% à 44,5 millions, chiffre supérieur à leurs attentes grâce à l'intégration d'Avanquest. Mais même en données comparables (+ 3%, là où Portzamparc attendait - 5%), la tendance est meilleure que prévu.



La division PlanetArt (impression de photos sur Internet pour appareils mobiles ; + 45% à changes constants, à 30,4 millions) continue de tirer l'ensemble. De ses échanges avec la direction, Portzamparc retient qu''il est trop tôt pour apprécier l'expansion géographique (Inde) et produits (tiles) de PlanetArt, mais les débuts sont prometteurs'.



De plus, des acquisitions sont probables de la part de l'ex-Avanquest, afin d'atteindre une 'taille critique de CA de 100 millions d'euros', et une marge brute d'exploitation d'entre 15 et 20%.



Enfin, encore 'confidentiel', le CA de myDevices (plateforme pour l'Internet des objets ; + 49% à 0,9 million) devrait connaître une montée en puissance 'progressive', 'mais les perspectives sont prometteuses'.



Bref, termine Portzamparc, 'chacune des divisions dispose d'un potentiel important de création de valeur'.









