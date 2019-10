Claranova : Oddo BHF reste à 'achat', réduit sa cible

02/10/2019 | 10:34

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Claranova avec un objectif de cours ajusté de 12 à 11,3 euros, après 'des résultats solides, contrebalancés par de l'exceptionnel et le traitement des minoritaires sur le pôle Internet'.



Outre un EBITDA à 16 millions d'euros (contre 14,7 millions attendus), le bureau d'études note que 'les sociétés acquises sur Avanquest confirment leur statut de 'game changer' et amènent un ajustement dans le traitement des minoritaires'.



