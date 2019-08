Claranova : 'champion de la croissance' (Invest Securities)

08/08/2019 | 10:28

Invest Securities, le bureau d'études parisien, confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Claranova, bien qu'elle recule de plus de 3% après un point sur ses ventes. Saluant un 'champion de la croissance', les analystes visent toujours 11,6 euros.



Les spécialistes saluent 'très bon niveau d'activité 2018/2019', exercice où la croissance organique a atteint 33% (et 62% en données publiées). Le service d'impression de photos en ligne PlanetArt tire la tendance (+ 40% en organique, à 176 millions d'euros), quand Avanquest (logiciels) fait mieux que prévu (83 millions contre 75 millions attendus).



'Cette bonne publication, en ligne, nous conduit à laisser nos estimations de résultats 2018/2019 inchangées tandis que l'exercice suivant profitera du rachat de Personal Creations avec une contribution au CA (pas encore intégrée à nos estimations) estimée à environ 100 millions d'euros', écrit Invest Securities.









