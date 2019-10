CLARANOVA : a signé un exercice solide

Données financières (EUR) CA 2020 428 M EBIT 2020 28,9 M Résultat net 2020 20,1 M Trésorerie 2020 59,7 M Rendement 2020 - PER 2020 14,0x PER 2021 11,8x VE / CA2020 0,49x VE / CA2021 0,27x Capitalisation 267 M Graphique CLARANOVA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CLARANOVA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 12,09 € Dernier Cours de Cloture 6,82 € Ecart / Objectif Haut 78,6% Ecart / Objectif Moyen 77,3% Ecart / Objectif Bas 76,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pierre Césarini Chairman-Management Board Caroline Le Bigot Chairman-Supervisory Board Sébastien Martin Director & Director-Finance Luisa Munaretto Vice Chairman-Supervisory Board Jean Loup Rousseau Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CLARANOVA 10.18% 280 MICROSOFT CORPORATION 34.95% 1 061 551 ATLASSIAN CORPORATION PLC 39.66% 30 470 SYNOPSYS 61.43% 20 627 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 50.16% 18 513 SPLUNK INC. 12.41% 17 838