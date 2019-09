Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

myDevices, le pôle Internet des Objets (IoT) de Claranova, annonce avoir franchi le cap des 250 déploiements IoT au cours des six derniers mois. De grandes entreprises mondiales du secteur de la restauration, de l’hôtellerie, de la santé ou de l’industrie ont aujourd’hui déployé des solutions IoT via la plate-forme myDevices qui apportent des réponses concrètes à leurs problèmes de tous les jours dans les domaines de la surveillance de la température, gestion de l’énergie, gestion des déchets, conformité, sécurité, suivi des actifs et bien d'autres encore.Selon Pierre Cesarini, PDG de Claranova : " Après des années d'investissements dédiés à l'ensemble des technologies IoT (matériels, connectivités, logiciels), l'Internet des Objets arrive à un stade où la convergence et la maturité de toutes ces technologies commencent à se concrétiser et permettent l'émergence de ce gigantesque marché. Fort de la montée en puissance de son portefeuille clients et du développement de nouvelles solutions, le pôle IoT de Claranova est plus que jamais bien positionné pour accélérer sa croissance dans l'Internet des Objets et devenir un acteur incontournable de ce marché. "