CLARANOVA : recherché après une belle opération

Claranova bondit de plus de 5,7% à 9,299 euros, les investisseurs saluent l'opération stratégique du groupe de logiciels grand public et applications pour mobile. La société, ex-Avanquest Software, a annoncé le rachat des minoritaires de sa branche canadienne Avanquest Canada. Cette branche détient ses activités internet, soit les activités Upclick, Soda PDF et Adaware.Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce explique que la détention de la totalité du capital des entités composant son pôle Internet lui permettra de profiter pleinement de la montée en puissance de ces activités et de bénéficier de l'intégralité du résultat net issu de leur déploiement.Les perspectives du groupe permettent d'estimer que cette opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action supérieur à 30 % sur les deux prochains exercices.Le groupe va poursuivre le développement de son pôle Internet avec l'ambition d'en faire un acteur majeur du web de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une profitabilité de 15 % à 20 % à l'horizon 2022-2023.Outre le renforcement de la rentabilité, cette opération permettra au groupe de contrôler l'ensemble du cash généré par son pôle Internet et d'avoir ainsi une capacité d'investissement fortement renforcée tant en termes de développement organique que de croissance externe